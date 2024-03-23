Зрительный зал в «Крокусе» полностью уничтожен огнем: видео изнутри

Фото, видео: Telegram / МЧС России / mchs_official; 5-tv.ru

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Пожар начался после атаки террористов.

Зрительный зал в «Крокус Сити Холле» полностью уничтожен после пожара. Об этом свидетельствуют кадры, опубликованные МЧС России.

Пожар в «Крокусе» начался во время атаки террористов 22 марта. Около 13 тысяч квадратных метров были охвачены огнем, так как преступники подожгли концертный зал. Пожар локализовали спустя пять часов после его начала.

Стрельба произошла в концертном зале вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене в «Крокус Сити Холле» выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные личности в камуфляже и открыли стрельбу. На данный момент СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

По последним данным, число погибших достигло 115 человек, пострадали более 100 человек. Около 13 тысяч квадратных метров были охвачены огнем, так как террористы подожгли концертный зал. Пожар локализовали спустя пять часов после его начала.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что появились жуткие кадры начала стрельбы по зрителям в концертном зале «Крокуса».