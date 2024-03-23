Загадочный гигант: четыре факта об Эльбрусе, которые вы могли не знать

Эльбрус на самом деле является древним вулканом, который извергался в 1 веке

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Вы будете удивлены!

Гора Эльбрус является высшей точкой Европы, России и Кавказских гор. Этот величественный гигант уже многие столетия манит людей со всего мира. Каждый год тысячи желающих с риском для жизни собираются у подножья горы с намерением покорить его вершину. Но как много мы знаем про Эльбрус? Самые важные факты про это таинственное чудо природы расскажем в этом материале.

Загадочное название

Этого гиганта многие называют по-разному: например, в карачаево-черкесском языке она упоминается как Минги-тау (гора вечности). Кабардинцы называют ее Ошхамахо (гора радости), а адыгейцы именуют Эльбрус как Къусхьэмаху (гора, дарующая счастье).

Нынешнее название горы, скорее всего, произошло из нескольких древних языков: от персидского Айтибарес (высокая гора), от зендского Эльбурс (сияющий, блестящий) или от грузинского Ялбуз (составлен из тюркских слов «ял» (буря) и «буз» (лед).

В 17 веке османский исследователь Эвлия Челеби называл Эльбрус «Эльбарсом», что означает «гора народа леопардов».

Вулканизм и современные ледники Эльбруса

Гора Эльбрус на самом деле является вулканом, который в последний раз извергался в первом столетии нашей эры.

При этом Ледники на вершинах Эльбруса занимают более 130 квадратных километров. Интересно, что именно с этих ледников берут начало такие могучие реки Кавказа, как: Кубань, Малка и Баксан.

Покорение Эльбруса

Первыми людьми, измерившими высоту Эльбруса, стали русские исследователи во главе с ученым Викентием Вишневским, которые добрались туда в 1813 году. Чуть позже в 19 веке состоялась также экспедиция под управлением Георгия Эммануэля, которая достигла восточной вершины Эльбруса (5621 метр), а Килар Хаширов стал первым, кто вступил на ее пик.

Позже английская группа, возглавляемая Флоренсом Гроувом, завершила успешное восхождение на западную вершину (5642 метра). В конце 19 века русский военный картограф Андрей Пастухов достиг западной вершины, а через шесть лет — и восточной, став первым человеком, кто достиг обеих вершин. Более того, он составил подробные карты каждого из склонов.

Символизм Великой Отечественной

21 августа 1942 года Хайнц Грот вместе с элитной группой альпинистов из дивизии горных стрелков вермахта водрузил флаги Третьего рейха на обеих вершинах Эльбруса. Немецкая пропаганда в итоге сделала это событие символом захвата всего Кавказа.

Кроме того, немцы заодно решили переименовать западную вершину Эльбруса в честь Гитлера и даже успели выпустить серию памятных значков, которыми наградили альпинистов, которые участвовали в водружении знамени.

Однако радость нацистов была недолгой, так как зимой красная армия выгнала их из региона к февралю 1943 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как пятилетняя девочка из Татарстана покорила Эльбрус на сноуборде.