Мезенцев о теракте в «Крокусе»: «Беспрецедентный варварский акт борьбы с Россией»

Фото, видео: Reuters / MOSCOW NEWS AGENCY; © РИА Новости / Виктор Толочко; 5-tv.ru

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Стрельба произошла в концертном зале вечером 22 марта.

Теракт в «Крокус Сити Холле» является беспрецедентным варварским актом, который доказывает, что против России ведется масштабная борьба на протяжении последних лет. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru заявил Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

«Борьба ведется, потому что у России самостоятельная политика, ведется, потому что Россия обеспечивает свой суверенитет и независимость», — подчеркнул политик.

Мезенцев также добавил, что у РФ сегодня есть и много союзников, поддерживающих сбалансированный и открытый курс России, который требует корректировок именно с учетом западного давления. И это хорошо видно по реакции мира на ужасающую трагедию, произошедшую в «Крокусе».

«Значимые искренние слова соболезнования, которые выразили Владимиру Владимировичу Путину, всем россиянам многие зарубежные лидеры. Это подтверждает и единство оценки случившегося как бесчеловечного акта, которому не может быть оправданий», — сказал политик.

Мезенцев выразил благодарность всем тем, кто в столь тяжелый для страны час поддержал руководство и народ России, особенно отметив, что среди первых с соболезнованиями выступил белорусский лидер Александр Лукашенко. Политик также отметил, что в ответ на жестокость врагов Россия и Белоруссия могут показать еще большую сплоченность и готовность поддерживать друг друга.

Стрельба произошла в концертном зале вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене в «Крокус Сити Холле» выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные личности в камуфляже и открыли стрельбу. На данный момент СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

По последним данным, число погибших достигло 93 человек, пострадали более 100 человек. Около 13 тысяч квадратных метров были охвачены огнем, так как террористы подожгли концертный зал. Пожар локализовали спустя пять часов после его начала.

Спасатели приступили к разбору завалов в «Крокусе», ликвидация пожара продолжается. Следственная группа из числа следователей, криминалистов и экспертов СК России продолжает работу на месте происшествия.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что совершившие теракт в «Крокусе» имели контакты на Украине.