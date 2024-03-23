СК РФ: число погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» возросло до 115 человек
Дарья Евстрахина 381 0
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Фото, видео: Reuters / MOSCOW NEWS AGENCY; 5-tv.ru
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Тела обнаружены при разборе завалов.
Число погибших людей при теракте в «Крокус Сити Холле» возросло до 115 человек. Об этом сообщает Следственный Комитет России, упоминая, что тела были обнаружены во время разбора завалов.
МЧС России продолжает работу, в составе группировке также присутствуют кинологические расчеты.