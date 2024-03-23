Один из двух матчей КХЛ состоится после теракта в «Крокус Сити Холле»

Фото: www.globallookpress.com / Uwe Kraft

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Игра начнется с минуты молчания.

В субботу 23 марта должен был состояться четвертый матч второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» Москвы и «Металлургом» Магнитогорска. Однако после ужасных событий в «Крокус Сити Холле» соревнование отменили. При этом четвертая игра хоккейных клубов «Автомобилист» — СКА состоится, сообщает пресс-служба КХЛ.

«Спартак» и «Металлург» столкнутся в другой раз, о чем Лига сообщит чуть позже. «Автомобилист» и СКА в свою очередь будут играть сегодня, открывая мероприятие минутой молчания.

«На матче будут приняты усиленные меры безопасности. Все развлекательные активности на матче отменены», — говорится в сообщении.

Стрельба произошла в концертном зале «Крокуса» вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене в «Крокус Сити Холле» выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные личности в камуфляже и открыли стрельбу. На данный момент СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

По последним данным, число погибших достигло 93 человек, пострадали более 100 человек. 12900 квадратных метров были охвачены огнем, так как террористы подожгли концертный зал. Пожар локализовали спустя пять часов после его начала.

Спасатели приступили к разбору завалов в «Крокусе», ликвидация пожара продолжается. Следственная группа из числа следователей, криминалистов и экспертов СК России продолжает работу на месте происшествия.

Предполагаемые преступники пытались пересечь границу России с Украиной после совершения теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что после теракта в «Крокус Сити» отменен товарищеский матч Россия — Парагвай.