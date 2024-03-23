Песков: Путин и Лукашенко готовы взаимодействовать в борьбе с терроризмом

Фото: © РИА Новости / Дмитрий Азаров

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Президент Белоруссии выразил глубокие соболезнования в связи с трагедией.

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко подтвердили готовность взаимодействовать в борьбе с терроризмом. О телефонном разговоре двух лидеров рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Стороны подтвердили готовность ко взаимодействию в борьбе с терроризмом», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Также Лукашенко выразил глубокие соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле», в результате которого, по последним данным, погибли 115 человек, более 100 получили ранения разной степени тяжести.

Стрельба произошла в концертном зале вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене в «Крокус Сити Холле» выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные личности в камуфляже и открыли стрельбу. На данный момент СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

Спасатели приступили к разбору завалов в «Крокусе», ликвидация пожара продолжается. Следственная группа из числа следователей, криминалистов и экспертов СК России продолжает работу на месте происшествия.

Автомобиль, на котором, предварительно, передвигались преступники, был задержан в Брянской области. В машине находились четыре человека, которые тут же бросились бежать. По данным источника, силовикам удалось задержать двоих подозреваемых, которые пытались пересечь границу России с Украиной. По данным спецслужб, они имели некоторые контакты на стороне Незалежной.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что глава ФСБ доложил Путину о задержании всех террористов, стрелявших в «Крокусе».