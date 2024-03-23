Мечтала пройти без блата: как живет дочка Константина Райкина

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

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Полина с детства мечтала стать актрисой.

Часто детям популярных артистов приходится несладко из-за того, что им постоянно приходится доказывать окружающим, что они могут быть способны на что-то в кино без родительских связей.

Полина Райкина — внучка известного советского артиста Аркадия Райкина, с детства грезила сценой. Она очень похожа на своего отца актера Константина Райкина, однако этот факт часто не играл ей на руку.

После школы Полина Райкина очень хотела поступить в Школу-студию МХАТ и учиться на курсе Романа Козака.

Однако из-за волнения она провалила испытание и не поступила. Зато с первой попытки она стала студенткой Щукинского училища. Когда Полина получила диплом, она стала показываться во все театры на общих основаниях, а вот в театр «Сатирикон» к отцу она не захотела идти, так как желала, чтобы ее воспринимали как отдельного артиста, а не дочь Константина Райкина.

В результате ее приняли в Театр имени Станиславского, и лишь несколько лет спустя Полина стала принимать предложения от «Сатирикона».

Однако к этому моменту она уже поняла, что всегда найдутся люди, которые будут обвинять ее в использовании помощи родителей в ее карьере.

Хотя сама актриса вообще не понимает использования «блата» в актерской профессии, так как роль получить по знакомству можно, но от этого зритель тебя больше любить не станет, да и таланта не прибавится. Более того, если зрители посчитают, что она играет плохо, то они просто встанут и уйдут. Поэтому для Полины Райкиной всегда было очень важно делать все самой.

В 2011 году Полина Райкина все же перешла в «Сатирикон», который возглавляет ее отец, а мама не только выходит на сцену, но и сама ставит спектакли. При этом они с мамой могли открыто проявлять недовольство друг другом и одновременно с этим испытывать огромную радость от совместной работы.

Однако отношения с отцом сроились совсем по-другому. Они никогда не ссорились, но Константин Аркадьевич в работе требовал от дочери больше, чем от других актеров, но при этом пытался быть объективным. При этом вне театра он не вмешивается в ее жизнь.

Он также не дает дочери ролей по блату: она попадает в его постановки исключительно в том случае, если видит, что Полина полностью соответствует тому образу, который ей предстоит играть.

Константин Райкин признается, что пока что его дочь ни разу его не подводила. Более того, артист сам часто прислушивается к советам дочери.

Актриса обычно активно делится своими планами, однако есть тема, которую актриса избегает — это ее личная жизнь. Однажды актриса призналась, что не может себя назвать влюбчивым человеком и не понимает, как можно полюбить с первого взгляда, совсем не зная этого человека. Только после дружеских отношений у актрисы могли появиться сильные чувства к человеку.

Видимо отношения Полины Райкиной с хореографом Ренатом Маминым начинались похожим образом. При этом муж актрисы также избегает тему личной жизни в интервью. Лишь в 2019 году на фестивале «Амурская осень» в Благовещенске, Ренат Мамин рассказал, что они с женой были бы не против появления на свет совместного ребенка.

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