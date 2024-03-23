Лыжные гонки чемпионата России будут перенесены из-за теракта в «Крокусе»

Фото: Reuters / MOSCOW NEWS AGENCY

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Соревнования должны были состояться 23 и 24 марта.

Елена Вяльбе сообщила, что заключительные гонки чемпионата страны по лыжам будут отменены из-за страшной трагедии в «Крокус Сити Холле». Слова президента Федерации лыжных гонок России приводит РИА Новости.

«Организаторы, согласно указу правительства региона, приняли решение об отмене оставшихся гонок», — заявила Вяльбе.

В расписании оставались женская и мужская гонки, которые должны были пройти 23 и 24 марта. Турнир проходил в деревне Кононовская Архангельской области. Соревнования будут перенесены на другие дни.

Стрельба произошла в концертном зале вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене в «Крокус Сити Холле» выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные личности в камуфляже и открыли стрельбу. На данный момент СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

По последним данным СК РФ число погибших более 60 человек, пострадали более 100 человек. 12900 квадратных метров были охвачены огнем, так как террористы подожгли концертный зал. Пожар локализовали спустя пять часов после его начала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что после теракта в «Крокус Сити» отменен товарищеский матч Россия — Парагвай.