ФСБ: совершившие теракт в «Крокусе» имели контакты на Украине
Дарья Евстрахина 653 0
Фото: Reuters / MOSCOW NEWS AGENCY
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Террористы пытались перейти границу РФ с Незалежной после массового убийства людей.
Предполагаемые преступники пытались пересечь границу России с Украиной после совершения теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Они имели некоторые контакты на стороне Незалежной, о чем сообщает Федеральная Служба Безопасности (ФСБ) России.