Семьям погибших в теракте в Крокусе выплатят по три миллиона рублей

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

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Также денежные компенсации получат пострадавшие.

Семьям погибших в теракте в «Крокус Сити Холле» выплатят по три миллиона рублей. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Также денежные компенсации от 500 тысяч рублей получат пострадавшие. Соответствующие распоряжение появилось на сайте правительства Москвы.

«Москва окажет финансовую поддержку москвичам и иногородним. Власти Подмосковья окажут материальную помощь пострадавшим жителям области», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Стрельба произошла в концертном зале вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене в «Крокус Сити Холле» выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные личности в камуфляже и открыли стрельбу. На данный момент СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

По последним данным, число погибших достигло 93 человек, пострадали более 100 человек. 12900 квадратных метров были охвачены огнем, так как террористы подожгли концертный зал. Пожар локализовали спустя пять часов после его начала.

Спасатели приступили к разбору завалов в «Крокусе», ликвидация пожара продолжается. Следственная группа из числа следователей, криминалистов и экспертов СК России продолжает работу на месте происшествия.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что опубликован список адресов Центров переливания крови в Москве и Подмосковье.