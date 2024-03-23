«Нас не согнуть»: Гарик Сукачёв выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокусе»

Гарик Сукачёв выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокусе»

Фото, видео: Смитюк Юрий / ТАСС; Telegram / Игорь Сукачев / IgorSukachev; 5-tv.ru

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Артист убежден, что вскоре «черная полоса» пройдет.

Рок-музыкант, автор песен и композитор Гарик Сукачёв отреагировал на теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле». От лица своего музыкального коллектива артист призвал родственников пострадавших и погибших объединиться, чтобы справиться со случившимся горем.

В опубликованном видео Сукачёв с трудом подбирал слова: настолько его потрясла трагедия. Все произошедшее, как оказалось, развернулось прямо неподалеку места, где в свое время артист появился на свет.

«Все вы знаете, как и весь мир знает, что вчера вечером в „Крокус Сити Холле“, в концертом зале, который находится недалеко от деревни, в которой я когда-то родился, произошел страшный, бесчеловечный террористический акт. Я и весь наш оркестр, вся наша группа выражаем соболезнования семьям погибших, семьям пострадавших. Мы желаем, чтобы их близкие, родные, друзья выздоровели, чтобы самая большая беда их обошла стороной», — сказал он.

По словам Сукачёва, сейчас Россия переживает непростые времена, но он верит — «черная полоса» пройдет, а российский народ станет лишь сильнее.

«К нам вернулись те времена, которые мы, старшее поколение, помним: когда звучали взрывы в Москве, мы помним Дубровку, мы помним взорванные дома, Беслан. В общем, мы помним немало. Опять пришли эти непростые времена. От себя лично хочу сказать каждому из вас, что мы пройдем все эти времена. Мы их пройдем. Нас не согнуть, наше дело правое, победа будет за нами», — добавил артист.

Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта. В концертном зале должно было пройти выступление группы «Пикник».

В здание ворвались неизвестные в камуфляже и устроили стрельбу. Вскоре внутри возник пожар, однако к настоящему моменту открытое горение ликвидировано.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, составляет 133 человека.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 человек. Среди них — четверо, непосредственно участвовавших в теракте.

Ранее 5-tv.ru писал, как иностранные СМИ отреагировали на теракт в Крокус Сити Холле.