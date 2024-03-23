Появились фото предполагаемого террориста с «Крокуса», задержанного в Брянской области

Фото: 5-tv.ru

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Мужчина ехал в автомобиле, остановленном силовиками.

В распоряжении 5-tv.ru появились фото предполагаемого террориста, которого подозревают в совершении нападения на людей в «Крокус Сити».

Известно, что мужчину задержали в Брянской области, он ехал в машине, остановленной силовиками. В автомобиле находились четыре человека, которые тут же бросились бежать. По данным источника, силовикам удалось задержать двоих подозреваемых, сейчас с ними работают правоохранители.

Стрельба произошла в концертном зале вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене в «Крокус Сити Холле» выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные личности в камуфляже и открыли стрельбу. На данный момент СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

По последним данным СК РФ число погибших более 60 человек, пострадали более 100 человек. 12900 квадратных метров были охвачены огнем, так как террористы подожгли концертный зал. Пожар локализовали спустя пять часов после его начала.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что глава ФСБ доложил Путину о задержании всех террористов, стрелявших в «Крокусе».