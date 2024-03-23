Полицейские нашли схрон с 250 килограммами боеприпасов в Херсонской области

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Одним порохом и гранатами «заначка» злоумышленников не ограничилась.

Полиции удалось обнаружить в Херсонской области тайник с 250 килограммами боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России. Схрон боеприпасов ведомственные органы обнаружили брошенным на обочине автодороги по дороге к мосту через Северо-Крымский канал Каланчакского района.

Кому именно он принадлежит, еще предстоит установить контролирующим органам, но уже сейчас известно, что в тайнике были спрятаны восемь ящиков с артиллерийским порохом, более сорока видов электровзрывателей, а также гранаты и гранатомет с кумулятивным зарядом.

Судя по состоянию найденных боеприпасов, в тайнике они лежат достаточно давно: некоторые из них покрылись коррозией, а другие содержат механические повреждения, что делает их непригодными для использования. Сразу после обнаружения все предметы были переданы специалистам для уничтожения.

Чуть ранее в Херсонской области ввели вознаграждение за сдачу нелегального оружия. Планируется, что эти меры поспособствуют воспрепятствованию незаконному обороту оружия.

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