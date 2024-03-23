Появились фото с места задержания машины, на которой пытались скрыться террористы с «Крокуса»

Фото с места задержания машины, на которой могли скрыться террористы с «Крокуса»

Фото: 5-tv.ru

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Автомобиль остановили в Брянской области.

В распоряжении 5-tv.ru появились кадры с места задержания машины, на которой предположительно пытались скрыться террористы, расстрелявшие людей в «Крокус Сити».

Автомобиль был остановлен в Брянской области. В нем находились четыре человека, которые тут же бросились бежать. По данным источника, силовикам удалось задержать двоих подозреваемых, сейчас с ними работают правоохранители.

Стрельба произошла в концертном зале вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене в «Крокус Сити Холле» выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные личности в камуфляже и открыли стрельбу. На данный момент СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

По последним данным СК РФ число погибших более 60 человек, пострадали более 100 человек. 12900 квадратных метров были охвачены огнем, так как террористы подожгли концертный зал. Пожар локализовали спустя пять часов после его начала.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что МЧС России опубликовало список госпитализированных после теракта в «Крокусе».