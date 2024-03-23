Глава ФСБ доложил Путину о задержании всех террористов, стрелявших в «Крокусе»
Дарья Евстрахина 1 368 0
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Фото: © РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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Всего задержаны 11 человек.
Глава ФСБ Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании всех четверых террористов, стрелявших в «Крокусе». Всего задержаны 11 человек.
В данный момент ведется дальнейшая работа по выявлению базы по делу о теракте в концертном зале, как сообщает РИА Новости, ссылаясь на Кремль.