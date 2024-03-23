Вы будете удивлены: филологи назвали пять самых трудноподдающихся для изучения языков

Фото: www.globallookpress.com / Arno Burgi

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Языковой барьер — явление абсолютно осязаемое. Какие из шести тысяч диалектов и наречий вызывают наибольшие трудности при изучении?

Ученые подсчитали: на сегодняшний день существует около шести тысяч языков. Сложными для изучения считаются те, в которых есть свой алфавит, те, которые отличаются специфичной лексикой, имеют особенности в произношении. Чтобы осилить хотя бы базовую грамматику, желающим требуются месяцы, а иногда и годы.

Китайский язык

Традиционно считается, что самый сложный для изучения — китайский язык. Мало того, что государственно утвержденный китайский включает в себя тысячи иероглифов (по данным различных словарей, речь идет от 55 до 88 тысяч), вдобавок они делятся на несколько типов, а в целом само филологическое наследие китайского языка включает в себя еще и разговорный язык.

Дополнительные трудности создает существование огромного количества символов — аналога алфавита, которые используются для письма. Причем многие из них настолько похожи друг на друга, что всего один неловкий штрих превращает одно слово в другое, полностью искажая смысл сказанного, пишет aif.ru.

Помимо трудностей с чтением и письмом, у изучающих китайский язык возникают проблемы и с произношением и, соответственно, определением слов на слух. Дело в том, что один и тот же слог у китайцев может иметь абсолютно разные значения.

Многое зависит от того, с какой интонацией был произнесен тот или иной слог. С учетом того, что носители языка говорят с невероятной скоростью, уловить смысл той или иной фразы иностранцам бывает крайне непросто.

Русский язык

Для русского человека, привыкшего говорить, писать и читать на своем языке с детства, он кажется простым и понятным, а вот у иностранцев иногда даже самые простые слова порой вызывают абсолютное недоумение.

Секрет кроется в том, что в русском языке существует множество правил и исключений на них, которые вводят иностранцев в ступор. Кроме того, существуют слова синонимы, антонимы, омонимы, разобраться в которых бывает непросто даже школьникам, родившимся в семьях носителей языка.

Шутки по поводу пугающих иностранцев оборотов, типа «Да нет, наверное», «Пойду посижу» или «Давайте пить. Что есть?» — на самом деле вовсе не шутки, а реальное испытание для иностранного студента.

Венгерский язык

Среди европейских языков венгерский считается одним из самых сложных. Мало того, что он относится не к романо-германской группе, а к финно-угорской, так еще и отличается грамматикой с повышенным уровнем сложности.

Так, например, только одних падежей тут порядка 25, а алфавит включает в себя 40 букв, плюс — еще четыре, которые необходимы, чтобы записать слова, имеющие иностранное происхождение.

Считается, что венгерский язык не достаточно распространен среди иностранцев, но тем, кому довелось с ним соприкоснуться хотя бы единожды, констатируют — осилить его по зубам далеко не всем. Тут очень много длинных слов с большим числом согласных, которые иностранцу сложно произнести с первого и даже со второго раза.

Плюс — в венгерском языке достаточно много устойчивых выражений (так называемых, фразеологизмов), которые нужно просто зазубрить. При этом у глагола в венгерском языке только два времени: настоящее и прошедшее, глаголов, употребляющемся в будущем, в венгерском языке нет.

Японский язык

Японский язык, как и китайский, скрывает множество подводных камней. Мало того, что он включается в себя тысячи иероглифов, каждый из которых сложен в написании. При этом письменный и устный варианты языка различаются, так что писать по-японски и говорить на этом языке — это не одно и то же. Обилие суффиксов становится камнем преткновения порой даже для носителей языка — для разных слов они разные, что вызывает в голове огромную путаницу.

Арабский язык

Арабский язык считается одним из самых сложных, так как имеет множество неочевидных нюансов. Так, например, для иностранцев становится сюрпризом, что арабы не используют латинский алфавит, что затрудняет его изучение и для европейцев, и для американцев, и для жителей стран, где используются иероглифы.

Кроме того, буквы арабского языка обозначают только согласные звуки, причем их написание меняется в зависимости от того, где стоит буква — в начале слова, в середине или же в конце. Пишутся и читаются слова исключительно справа налево, что усугубляет и без того сложное восприятие языка. К этому нужно прибавить еще и то, что одни буквы в слове принято писать слитно, а другие — раздельно, не соединяя с последующими.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин потребовал увеличить финансирование программ продвижения русского языка.