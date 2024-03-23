Вопреки всем наветам: история брака Ильи Авербуха и Елизаветы Арзамасовой

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

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Супруги сумели преодолеть многие препятствия, прежде чем прийти к семейной идиллии.

Звезда сериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова уже не первый год счастлива в браке с фигуристом, хореографом-постановщиком Ильей Авербухом, а буквально несколько лет назад счастливые супруги стали родителями — на свет появился их общий сын. Мальчика влюбленные решили назвать громким именем Лев.

Пара известна своим трогательным отношением друг к другу. В шоу-бизнесе союз супругов характеризуют не иначе как «симфония на льду и в жизни». Представить, что пара может быть настолько идеальной и по сей день способны далеко не все: сразу после того, как роман Авербуха, который старше Арзамасовой на пару десятков лет, судачили — перспективная актриса нашла себе мужчину, который способен дать ей больший старт в карьере.

Впрочем, прошло время, и супруги доказали — ни слухи, ни злые языки не способны разрушить их образцовые отношения. Как оказалось, секрет счастливого брака у Авербуха и Арзамасовой все же есть. Сам хореограф и постановщик в беседе с журналистами сознался — он часто преподносит второй половинке приятные сюрпризы, которые та очень любит.

Одним из самых свежих презентов стал внезапный букет Арзамасовой от Авербуха в честь Международного Женского дня.

«Сейчас на съемках „Дочек“ случилось немного особенное поздравление, когда я, во-первых, окунулся в эту атмосферу и увидел, как происходит магия кино, а во-вторых, сделал сюрприз, а Лиза любит сюрпризы. 8 Марта, безусловно, праздник, когда мужчины говорят бесконечные слова любви и восхищения женщинам. Но, мне кажется, для таких слов не нужно ждать праздничных дней», — рассказал он StarHit.ru.

«Не стараюсь успеть все»

Актриса театра и кино, филантроп, писательница, любящая жена и мама — все это о Елизавете Арзамасовой. Кажется, знаменитость старается успеть все и везде, еще и выглядит всегда с иголочки: брюкам звезда предпочитает платья по фигуре. Впрочем, никаких тайн и лайфхаков у Арзамасовой на этот счет нет.

В беседе с WMJ знаменитость однажды созналась — секрет того, что она занимается многими вещами сразу, заключается в том, что Арзамасова пытается «соблюдать баланс», при этом не сдерживая и не скрывая своего интереса ко многим сферам, включая благотворительность.

И если успехами в театре актриса все же хвастается, то о помощи другим старается молчать — таким хвастаться не принято. Во главу угла «папина дочка» ставит семью и близких.

«Я не стремлюсь успеть все. Это невозможно. Стараюсь сохранять какой-то баланс. Насчет „времени для себя“ — мне кажется, что все мое время — для меня. Свободное время проведу с семьей, конечно», — подчеркивает она.

Выбора между карьерой и семьей не было

Не так давно общему сыну Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой исполнилось три годика. Для ребенка актриса и хореограф-постановщик стараются быть образцовыми родителями.

Сильнее всего, по признаниям самой знаменитости, она боялась, что с появлением новой ответственности из успешной и востребованной актрисы она превратится в домохозяйку.

Однако рождение первенца, фактически, ничего в укладе Арзамасовой не изменило.

Стоило лишь Льву немного подрасти, как Арзамасова снова начала работать на нескольких фронтах, а о беременности говорит с нескрываемым благоговением.

«Я не знаю, хорошо это или плохо. Но я считаю, что к родительству нельзя подготовиться. В этом плане я довольно беспечно провела свою беременность. Я просто хотела быть счастливой и в хорошем настроении», — заявила Арзамасова в интервью для «Родительского университета», чьи большие ожидания от материнства воплотились в полной мере.

Символично, что супруги сходятся и во взглядах на воспитание крошечного сына, даже несмотря на колоссальную разницу в возрасте. Так, Авербух признается — они с Арзамасовой обеспечат малышу все необходимое образование и воспитание, а выбирать профессию в итоге будет он сам, когда подрастет.

«Не потерять в этой общей любви друг друга, вот что я надеюсь сделать. И дать все возможности для нашего ребенка. Дальше он будет жить свою жизнь сам. Ошибаться будет тоже сам», — заключил Авербух.

Ранее 5-tv.ru писал, как Авербух поздравил Арзамасову с 8 Марта.