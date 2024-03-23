Экипажи Ми-35 уничтожают опорные пункты ВСУ: лучшее видео из зоны СВО за день

Дарья Евстрахина 46 0
Эксклюзив

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Российские силы продолжают громить противника.

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

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