Экипажи Ми-35 уничтожают опорные пункты ВСУ: лучшее видео из зоны СВО за день
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Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Российские силы продолжают громить противника.
Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.
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