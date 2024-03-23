Китай решительно осудил теракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

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Лидер КНР Си Цзиньпин выразил президенту России Владимиру Путину свои искренние соболезнования в связи со случившимся.

Китайская Народная Республика (КНР) осуждает теракт в «Крокус Сити Холле». Лидер КНР Си Цзиньпин выразил президенту России Владимиру Путину свои искренние соболезнования в связи со случившимся. Эту информацию заявили во время эфира на Центральном телевидении КНР.

«Китай выступает против всех форм терроризма, решительно осуждает террористическую атаку и твердо поддерживает усилия властей РФ по поддержанию национальной безопасности», — сообщили журналисты.

Отмечается, что председатель КНР искренне потрясен терактом в Московской области и поддерживает попытки РФ по обеспечению безопасности. Си Цзиньпин выражает сочувствие жертвам и пострадавшим в этом чудовищном теракте, а также выражает им семьям соболезнования.

По последним данным СК РФ число погибших более 60 человек, пострадали более 100 человек. 12900 квадратных метров были охвачены огнем, так как террористы подожгли концертный зал. Пожар локализовали спустя пять часов после его начала.

Стрельба произошла в концертном зале вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене в «Крокус Сити Холле» выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные личности в камуфляже и открыли стрельбу. На данный момент СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).