Люди становятся донорами крови, чтобы помочь пострадавшим в «Крокус Сити Холле»

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

В Царицыно Центр крови открыт с 7:45.

После теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» многие жители Москвы и Подмосковья поспешили помочь пострадавшим — в больницах каждый желающий может стать донором крови. В Царицынском Центре крови имени Гаврилова уже собрались неравнодушные. Эксклюзивными кадрами делится 5-tv.ru.

Сегодня прием доноров начал осуществляться с 7:45 — ранним и холодным утром здесь уже образовалась небольшая очередь. Посетители постепенно заходят в здание, стремясь хоть как-то посодействовать врачам и тем, кто пострадал во время страшной трагедии.

Донор Анастасия Прокопьева специально приехала раньше, чтобы позже спокойно добраться домой. Девушке невероятно жаль людей, поэтому она старается оказать даже малейшую поддержку.

Ее друг находился в «Крокусе» всего за полчаса до невероятного ужаса, охватившего концертно-развлекательный комплекс. К несчастью, другого знакомой Анастасии не стало.

«Да мне просто жалко людей. Я не считаю, что те, кто совершил это, считаются людьми или даже животными», — поделилась эмоциями Прокопьева.

У девушки есть Telegram-канал, на который подписаны ее друзья, знакомые и обычные пользователи социальной сети. В нем она сразу после начала теракта постаралась распространить информацию, как можно помочь пострадавшим: опубликовала номера телефонов экстренных служб и адреса донорских центров. Кроме того, Анастасия обратилась к жителям других городов и призвала оставаться дома, избегая массовых скоплений людей.

Комментарии в Царицыно готовы давать не все: люди шокированы трагедией. Однако жители Москвы и Подмосковья понимают — необходимо сделать хоть что-то, чтобы ужас от беды скорее закончился.

«Слов никаких нет. Просто нужно помочь и все», — объяснил один из доноров.

В «Крокусе» в подмосковном Красногорске неизвестные открыли стрельбу по мирным гражданам перед концертом группы «Пикник» вечером 22 марта. Известно, что погибло более 60 человек. Помощь оказывается более 100 пострадавшим.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что директор НИИ имени Склифосовского дал информацию по пострадавшим от теракта.