Тушение очагов пожара в «Крокус Сити Холле» займет полтора-два часа Сегодня, 8:20 Дарья Евстрахина 268 268

Фото: 5-tv.ru

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Возгорание возникло во время теракта, совершенного вооруженными неизвестными, и распространилось на площади 12 900 квадратных метров.