«Заняться поиском себя»: режиссер Учитель серьезно предупредил Кологривого

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Популярный в последнее время актер все чаще и чаще попадает в скандалы, а сейчас вообще загремел в ИВС на семь суток.

Знаменитый режиссер и сценарист Алексей Учитель прокомментировал поступок скандально известного актера Никиты Кологривого, которого накануне арестовали на семь суток за дебош в кальянной Новосибирска. Кинематографист дал эксклюзивный комментарий KP.RU.

Как отметил Учитель, артист уже успел оказаться в центре нескольких скандалов. Режиссер не сильно следит за творчеством звезды, однако отмечает его талант.

«Актер он очень интересный. Ну, а дальше… К сожалению, такие вещи даже у талантливых людей происходят», — сказал сценарист.

Он подчеркнул, что помочь Никите Кологривому сможет только он сам — со всему трудностями получится справиться лишь самостоятельно. В том случае, если актер не осознает собственных проблем, он лишится всего, чего уже успел добиться.

«Могу только пожелать ему быстрее понять, что главное то, что он делает, его за это ценят. И заняться лучше поиском самого себя на экране», — обратился к знаменитости Алексей Учитель.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Александр Яцко высказался о Никите Кологривом.