Моветон или цинизм? Власти США попытались связать теракт в Крокусе с большой политикой

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / EDUARD KORNIYENKO; 5-tv.ru

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Заявление Белого дома вызвали не только недоумение, но и всеобщее возмущение, а кроме того возник вопрос — американцы все же что-то знали, но не сказали?

В первые часы после теракта мировые лидеры начали выражать соболезнования и слова поддержки пострадавшим и родственникам погибших. Среди тех, кто первым высказался о произошедшем — руководители Белоруссии, Сербии, Турции, Ирана и многих других стран. На этом фоне особо цинично и нелепо выглядели комментарии представителей американской администрации, которые попытались связать события в Крокусе с большой политикой. Павел Матвеев продолжит.

Какими бы ни были отношения между странами, не выразить соболезнования после такого чудовищного теракта в мировой политике совсем дурной тон. Слова солидарности летят со всего мира, вопрос лишь в том, насколько они искренни.

В Белоруссии не только осудили устами президента — «зверское убийство ни в чем не повинных людей». Но и несут к посольству России в Минске цветы и свечи. Неказенные слова нашли в Турции, Венесуэле, Иране. В Сербии реквием-концерт в память о жертвах натовских бомбардировок Югославии начался с минуты молчания по жертвам московской трагедии. А президент Вучич назначил на утро заседание Совета безопасности страны. И озвучил то, о чем многие на западе подумали, но мало кто сказал вслух.

«7 марта американское посольство призвало своих граждан не посещать ТЦ. Потом это же сделали британцы и еще кто-то. Это значит, что их спецслужбы перехватили определенные переговоры, получили информацию и знали, что что-то произойдет», — подчеркнул Александр Вучич.

У спецслужб всего мира принято предупреждать друг друга о потенциальной террористической опасности. По этому неписанному закону, например, поступила в 2011-м Россия, когда поделилась с США тем, что знала об исламистах Царнаевых. ФБР тогда не прислушалось, и два года спустя братья совершили теракт на Бостонском марафоне.

Наши спецслужбы в этот раз никто ни о чем не предупреждал. Зато накануне 8 марта на сайтах ведомств США и Великобритании появились призывы к согражданам не посещать в Москве места массового скопления людей. Сейчас Белый дом лишь поспешно заметил, что не видит в случившемся украинского следа. На это тут же обратила внимание официальный представитель нашего МИДа.

«На каком основании официальные лица в Вашингтоне делают какие-либо выводы в разгар трагедии о чьей-либо непричастности? Если у США есть или были достоверные данные на этот счет, то их необходимо незамедлительно передать российской стороне. А если таких данных нет, то Белый дом не имеет права выдавать кому-либо индульгенции», — возмутилась Мария Захарова.

Логика проста. Если вы знаете, что это точно не Украина, то знаете кто. У Вашингтона, впрочем, логика своя.

«Я не располагаю информацией о том, что мы заранее знали об этом ужасном нападении»

«Посольство предупреждало о возможной атаке экстремистов на Москву».

«Я не уверен, что наши предупреждения были напрямую связаны конкретно с этим терактом», — попытался выкрутиться Джон Кирби.

Да и соболезнования Вашингтона были, мягко говоря, специфичны.

«Пока трудно составить более широкую картину дестабилизации в Москве и в России. Явно в Москве и в России есть люди, не согласные с тем, как господин Путин управляет страной. Но думаю, пока рано связывать политику с атакой на торговый центр. Нужно больше времени и больше информации», — заявил Кирби.

Даже на Западе некоторые эксперты пожимают плечами. Если не нужно приплетать политику, то зачем же ее сразу приплетать?

«Заявление Кирби выглядело очень странно. Было видно, что ему очень не по себе. „Украина ничего не делала. Украина ничего не делала. Нет, нет, Украина не виновата“. Подождите, откуда они знают? Это тоже очень странно. Вы видите, что все они читают по одному и тому же сценарию, верно?» — задается вопросом политолог Джон Вароли.

Большинству на Западе все же хватило ума и такта не обострять. Власти Италии и Германии, Польши и Португалии, Греции и Франции, Армении и Чехии, Израиля и Швейцарии осудили терроризм в любых формах и призвали провести скорейшее расследование трагедии в Крокусе.