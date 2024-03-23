Опубликован список адресов Центров переливания крови в Москве и Подмосковье

Фото, видео: Сандурская Софья / ТАСС; 5-tv.ru

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Стать донором может любой здоровый человек старше 18 лет.

Донорской крови и медикаментов для пострадавших в теракте в Крокус Сити Холле достаточно. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Но желающих помочь раненым все равно ждут в Центрах переливания.

Их список опубликовал областной центр крови. Стать донором может любой здоровый человек старше 18 лет. Но при условии, что с момента последней процедуры сдачи крови прошло не менее двух месяцев.

Медики напоминают — при себе обязательно нужно иметь паспорт и СНИЛС. Адреса некоторых крупных центров вы сейчас можете видеть на экране. Прием доноров начинают сегодня с 8:30.

Донорский центр на Беговой — ул. Поликарпова, д. 14, стр. 1

Донорский центр Царицыно — ул. Бакинская, д. 31

Донорский центр на Шаболовской — ул. Шаболовка 57

Центр крови имени О. К. Гаврилова — ул. Поликарпова, д. 14, корп.2, ул. Бакинская, д. 31

ГКБ № 1 им. Н. И. Пирогова ДЗМ — Ленинский проспект, д. 10, к. 1

ГКБ им. М. П. Кончаловского ДЗМ — Зеленоград, Каштановая аллея, д. 2, стр. 1

ГКБ № 52 ДЗМ — ул. Пехотная, д. 3

ГКБ № 67 им. Л. А. Ворохобова ДЗМ — ул. Саляма Адиля, д. 2

ГКБ им. Е. О. Мухина ДЗМ — Федеративный проспект, д. 17

ГКБ им. В. М. Буянова ДЗМ — ул. Бакинская, д. 26

ГКБ им. А. К. Ерамишанцева ДЗМ — ул. Ленская, д. 15

Морозовская ДГКБ ДЗМ — 4-й Добрынинский переулок, д. 1/9, корпус 9

ГКБ им. C. С. Юдина ДЗМ — Севастопольский проспект, д. 24А

НИИ СП им. Н. В. Склифосовского ДЗМ — Большая Сухаревская площадь, д. 3

ГКБ № 15 им. О. М. Филатова — ул. Вешняковская, д. 23

По последним данным, жертвами теракта в Крокус Сити Холле стали 93 человека, более ста человек пострадали. Как сообщал ранее 5-tv.ru, раненых доставляют в больницы Москвы и Подмосковья.