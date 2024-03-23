Опубликован список адресов Центров переливания крови в Москве и Подмосковье
Фото, видео: Сандурская Софья / ТАСС; 5-tv.ru
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Стать донором может любой здоровый человек старше 18 лет.
Донорской крови и медикаментов для пострадавших в теракте в Крокус Сити Холле достаточно. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Но желающих помочь раненым все равно ждут в Центрах переливания.
Их список опубликовал областной центр крови. Стать донором может любой здоровый человек старше 18 лет. Но при условии, что с момента последней процедуры сдачи крови прошло не менее двух месяцев.
Медики напоминают — при себе обязательно нужно иметь паспорт и СНИЛС. Адреса некоторых крупных центров вы сейчас можете видеть на экране. Прием доноров начинают сегодня с 8:30.
Донорский центр на Беговой — ул. Поликарпова, д. 14, стр. 1
Донорский центр Царицыно — ул. Бакинская, д. 31
Донорский центр на Шаболовской — ул. Шаболовка 57
Центр крови имени О. К. Гаврилова — ул. Поликарпова, д. 14, корп.2, ул. Бакинская, д. 31
ГКБ № 1 им. Н. И. Пирогова ДЗМ — Ленинский проспект, д. 10, к. 1
ГКБ им. М. П. Кончаловского ДЗМ — Зеленоград, Каштановая аллея, д. 2, стр. 1
ГКБ № 52 ДЗМ — ул. Пехотная, д. 3
ГКБ № 67 им. Л. А. Ворохобова ДЗМ — ул. Саляма Адиля, д. 2
ГКБ им. Е. О. Мухина ДЗМ — Федеративный проспект, д. 17
ГКБ им. В. М. Буянова ДЗМ — ул. Бакинская, д. 26
ГКБ им. А. К. Ерамишанцева ДЗМ — ул. Ленская, д. 15
Морозовская ДГКБ ДЗМ — 4-й Добрынинский переулок, д. 1/9, корпус 9
ГКБ им. C. С. Юдина ДЗМ — Севастопольский проспект, д. 24А
НИИ СП им. Н. В. Склифосовского ДЗМ — Большая Сухаревская площадь, д. 3
ГКБ № 15 им. О. М. Филатова — ул. Вешняковская, д. 23
По последним данным, жертвами теракта в Крокус Сити Холле стали 93 человека, более ста человек пострадали. Как сообщал ранее 5-tv.ru, раненых доставляют в больницы Москвы и Подмосковья.