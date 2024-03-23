«Гореть вам в аду»: знаменитости отреагировали на теракт в Крокусе

Продюсер Пригожин пожелал гореть в аду тем, кто совершил теракт в Крокусе

Фото, видео: Стурит Валерий / ТАСС; 5-tv.ru

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Российские звезды призывают сурово наказать преступников и готовы оказать помощь пострадавшим.

Убийство 40 мирных граждан, пришедших на концерт в Крокус Сити Холл, не оставило равнодушным никого в мире и тем более в нашей стране. Российские знаменитости не скрывают своего негодования в отношении тех, кто совершил жестокий теракт, и призывают поступить с ними самым суровым образом. В то же время они выражают соболезнования тем, кто потерял в чудовищной расправе родных и близких.

Иосиф Пригожин

Продюсер Иосиф Пригожин признался 5-tv.ru, что пребывает в шоке от случившегося, так как считал, что подобное уже невозможно.

«То, что произошло в Крокус Сити Холле, — это варварское нападение на мирных граждан, которые просто пришли отдыхать, — не поддается никакой критике. Я надеюсь, что наши власти найдут этих негодяев, подонков, преступников, террористов и уничтожат их и их последователей», — заявил Пригожин.

Он указал на то, что теракт был совершен в одном из лучших концертных залов в России, носящем имя великого певца Муслима Магомаева. На какое-то время этот зал потерян для зрителей, отметил продюсер.

«А самое страшное — мы потеряли людей, которые пришли в этот вечер на концерт. Я хочу выразить глубочайшие соболезнования родным и близким, выразить сочувствие всем, кто был в этом зале, кто стал свидетелем этого жестокого, вероломного нападения на мирных граждан. Я хочу пожелать тем, кто это сделал, чтобы они горели в аду», — высказался Пригожин.

Эмин Агаларов

В свою очередь певец и предприниматель Эмин Агаларов, сын президента Crocus Group Араса Агаларова, выразил соболезнования семьям погибших в Крокус Сити Холле.

«Этот теракт — страшная трагедия для всех, он коснулся лично меня и моей семьи», — написал Агаларов в соцсети.

Эдгард Запашный

Генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный так же, как Пригожин, жестко высказался в адрес тех, кто подготовил и совершил теракт в Крокусе.

«Все исполнители этого теракта должны быть пойманы и пожизненно гнить (вы даже не представляете, чтобы лично я разрешил с ними делать) в самой страшной российской тюрьме. Все заказчики, организаторы и поддержавшие этот теракт должны быть уничтожены, в какой бы части света они не находились», — написал Запашный в своем Telegram-канале.

SHAMAN

Фото, видео: 5-tv.ru

Автор и исполнитель песен SHAMAN (Ярослав Дронов) одним из первых отреагировал на теракт в Крокус Сити Холле и предложил свою помощь пострадавшим. В своем Telegram-канале он написал, что готов помочь нуждающимся материально.

«Я готов оплатить похороны каждого невинно погибшего, а также лечение и реабилитацию каждого пострадавшего в этой ужасной трагедии», — заявил певец.

При этом он подчеркнул, что любые беды и напасти делали Россию только крепче и сильнее, объединяя народ.

«Все мы — одна большая семья. А в семье чужого горя не бывает», — резюмировал артист.

Милош Бикович

Сербский и российский актер Милош Бикович призвал помолиться за пострадавших и оказать им помощь. Звезда «Холопа» готов лично принять в этом участие.

«Если вы знаете, что кому-то из пострадавших нужна материальная или какая-либо помощь, пишите, пожалуйста, в комментариях. Думаю, нас, желающих помочь, здесь достаточно, чтобы проявить солидарность и хоть как-то облегчить страдания пострадавшим», — написал Бикович в личном блоге.

Любовь Успенская

Певица Любовь Успенская после случившегося в Крокусе сообщила, что отменяет концерты в Подмосковье. Она призналась, что в нынешнем настроении не может даже думать о том, чтобы выйти на сцену.

«Я опустошена, разбита и скорблю вместе с вами. В связи с этими событиями я вынуждена отменить мои концерты завтра и послезавтра в городах Орехово-Зуево и Коломна. Надеюсь на ваше понимание», — написала Успенская на своей странице в соцсети.

Ева Польна

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru

Певица Ева Польна узнала о случившимся теракте в Крокус Сити Холле прямо на своем концерте. Артистка не смогла промолчать и высказалась по этому поводу.

«По планам, у нас сейчас залихватские тут песни должны идти, но внезапно мы узнали, что сейчас ровно на таком же концерте наших коллег в Крокус Сити Холле случилась трагедия, ворвались люди и расстреляли. Это могли бы быть мы, но это не мы. Я не уверена, что мы готовы по-прежнему веселиться, но исполнить песню, я думаю, нужно», — сказала певица.

Артистка отметила, что даже несмотря на рамки металлоискателя, такая ужасная трагедия может произойти. Она призвала людей не бояться.

«Не нужно бояться, да, но я не боюсь, правда. Мне совершенно не страшно. Даже если бы здесь протопали персидские слоны из войск Александра Македонского. Давайте будем жить, любить вопреки такой ситуации, которая хочет сделать нас слабее, хочет нас действительно сломать, но нас не так просто сломать», — сказала артистка со сцены.

Теракт в Крокус Сити Холле произошел 22 марта около 20:00, когда там должен бы начаться концерт рок-группы «Пикник». По словам очевидцев, стрельбу открыли несколько человек в камуфляже.

Позднее ФСБ сообщило, что в результате стрельбы в Крокус Сити Холле в Москве погибли 40 человек и более 100 получили ранения. После стрельбы в здании также начался пожар. Огонь охватил помещения внутри и крышу, кровля которой позднее обрушилась. К тушению привлекли вертолеты МЧС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России почтили память жертв теракта в Крокусе стихийными мемориалами.