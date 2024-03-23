СК РФ: число погибших в результате теракта в Крокус Сити Холл более 60 человек
Лана Шевченко 181 0
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Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Бобылев; 5-tv.ru
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В ведомстве отметили, что данная цифра может быть не окончательной.
Число погибших в результате теракта в Крокус Сити Холл, предварительно, более 60 человек. Цифра может измениться. Такие данные приводит Следственный комитет России.
В настоящее время продолжается осмотр тел погибших. С места преступления изымаются записи с камер видеонаблюдения, а также оружие и боеприпасы. На месте работают следователи, криминалисты и эксперты СКР. Проводятся все необходимые мероприятия, включая спор данных и экспертизы, в частности — генетические, баллистические, датилоскопические и прочие.