«Паники не было»: депутат Метшин едва не стал жертвой теракта в Крокусе

Фото, видео: Христова Екатерина / ТАСС; 5-tv.ru

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В результате стрельбы в концертном зале погибли 40 человек, около 100 получили ранения.

Посетители Крокус Сити Холла, поняв, что в здание проникли террористы, эвакуировались без паники. Об этом 5-tv.ru рассказал депутат Госдумы от Татарстана Айдар Метшин.

По его словам, в момент нападения он находился в партере, достаточно далеко от вестибюля, куда ворвались террористы, и это спасло ему жизнь.

«Мы услышали интенсивную, очень продолжительную автоматную очередь. Было понятно, что стреляют из нескольких оружий, потому что стрельба не прерывалась. Были слышны крики. Люди спускались вниз, кто-то прятался под сиденья, кто-то за спинки кресел», — сообщил Метшин.

Осознав, что происходит действительно что-то серьезное, депутат и находившиеся рядом люди начали двигаться к сцене, а затем прошли за кулисы. Там они увидели музыкантов оркестра группы «Пикник», которые готовились через несколько минут выйти на сцену, были одеты в концертные костюмы и держали в руках музыкальные инструменты.

«Мы общей массой двинулись по служебному коридору — мимо гримерок, служебных помещений, кафе и через служебный выход вышли на улицу. Хочу отметить, что в эти несколько минут у людей не было паники. Я обратил внимание, что в тот момент, когда мы прошли за кулисы, один из музыкантов, молодой парень, сказал: „Не паникуйте, пожалуйста“. Люди призывали друг друга не паниковать при том, что была стрессовая ситуация», — отметил Метшин.

По его словам, на улицу все выходили, не толкаясь, не торопясь пройти вперед. Двигались быстро, но не создавая столпотворения, пояснил депутат.

«Это, конечно, шок, жуткое состояние, когда ты не владеешь ситуацией, не понимаешь, как двигаться, какие действий предпринимать. Мы не знали, встретят нас стрельбой на выходе или нет. Мы не понимали, что будет происходить на улице. Мы не знали, какое количество террористов, как они вооружены, какие у них возможности для атаки», — поделился Метшин.

Он добавил, что все, в том числе дети, шли раздетые — без верхней одежды, поскольку, естественно, в гардероб никто не спускаться не рискнул.

«Передо мной шел мужчина в футболке с ребенком на руках. Это было жутко, но то, что ставили своей целью террористы — привнесение страха, паники — этого они точно не добились и не добьются», — заключил собеседник.

Теракт в Крокус Сити Холле произошел 22 марта около 20:00, когда там должен бы начаться концерт рок-группы «Пикник». По словам очевидцев, стрельбу открыли несколько человек в камуфляже.

Позднее ФСБ сообщило, что в результате стрельбы в Крокус Сити Холле в подмосковном Красногорске погибли 40 человек и более 100 получили ранения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что десятки стран осудили теракт в Крокус Сити Холле.