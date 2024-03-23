Хроника первых часов нападения в Крокус Сити Холл

Фото, видео: Терещенко Михаил / ТАСС; 5-tv.ru

Неизвестные в камуфляже с огнестрельным оружием безжалостно расстреливали посетителей Крокус-Сити-Холла в упор. Не позволяя никому покинуть здание. И потом шли дальше.

К этой минуте (полночь 23 марта — Прим.ред.) из официальных данных и сообщений очевидцев уже можно составить картину произошедшего. Она ужасает. Несколько террористов в камуфляже и с оружием устроили бойню на концерте в Крокус Сити Холле в Москве. По информации ФСБ 40 погибших и 100 раненых. В здании бушует пожар, там еще могут оставаться люди. Всю хронологию теракта восстановил Николай Иванов.

Первые звонки на линию МЧС стали поступать в 20 часов по Москве. В это время неизвестные в камуфляже с огнестрельным оружием безжалостно расстреливали посетителей Крокус-Сити-Холла в упор. Не позволяя никому покинуть здание. И потом шли дальше.

В пятницу вечером в Крокусе всегда много людей. Обычно сюда приходят отдыхать семьями, компаниями, с детьми. Так было и в этот раз. По данным к этой минуте погибли 40 человек, 100 пострадали.

Крокус Сити Холл — крупнейшая в России развлекательная площадка, деловой центр, отель, выставочное пространство. Тысячи квадратных метров, соединенных переходами. Многоуровневый концертный зал — часть этого города в городе. Десятки входов и выходов. Эскалаторы.

Сегодня тысячи фанатов пришли на концерт рок-группы «Пикник». Он был назначен на восемь вечера. Стандартная вместимость зала более 6000 человек. Учитывая, что все началось за минуты до начала, счет зрителям внутри шел на тысячи. Люди прятались, кто где мог. За креслами, на других этажах. Ползком пытались выбраться, чтобы террористы их не заметили. На черной лестнице паники нет. Но крики из холла слышны и здесь.

Неизвестных с автоматами, которые ворвались в Крокус Сити Холл, было минимум трое — это понятно по кадрам, снятым очевидцами. Точное число не называется.

Само здание в огне, над ним черный дым. Очевидцы говорят о взрыве — то ли гранаты, то ли шашки. Часть посетителей Крокуса заблокированы на втором этаже, они не могут покинуть здание из-за пожара. Около 21:30 в комплексе второй взрыв.

СОБР и ОМОН подняты по тревоге. Работает ФСБ. Силовые ведомства предпринимают все необходимые меры. В Московской области — создан оперативный штаб. Добраться к комплексу можно только с МКАДа. Более 50 машин «скорой» отправлены к месту теракта. Для тушения используют вертолеты.

Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 205 статьей Уголовного кодекса — «Террористический акт».