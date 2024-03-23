Просидели в подвале минут 40: зрители Крокуса прятались во всех укромных уголках

Фото, видео: VASILY PRUDNIKOV / ТАСС; 5-tv.ru

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Боевиков было несколько, с собой у них было автоматическое оружие и не только. В этот момент большинство людей уже были в зале, концерт должен был начаться с минуты на минуту.

И прежде всего последние официальные данные о погибших и пострадавших. К этой минуте (полночь 23 марта — Прим.ред.) известно о 40-ка убитых, более ста человек получили ранения. Это предварительные данные ФСБ, они постоянно обновляются.

Что уже известно совершенно точно — боевиков было несколько, с собой у них было автоматическое оружие и не только. В этот момент большинство людей уже были в зале, концерт должен был начаться с минуты на минуту, но некоторые задержались в холле. Насколько можно судить — именно там и началась бойня.

Все это слышали те, кто находился в зале. Туда тоже ворвались террористы. В панике все бросились бежать, кто-то прятался. Сколько точно людей было в здании — непонятно, но известно, что вместимость комплекса больше шести тысяч человек. Что происходило в этот момент внутри — нам рассказали очевидцы.

«Начали стрелять по всем людям. Тем, кто был вне концертного зала, внутри концертного зала, и устроили поджог», — рассказывает очевидец Дмитрий Грачинский.

«Думали сначала, что несерьезно это все. А потом поняли, что люди на полу лежат. И мы сами начали прятаться. Спрятались в подвале, связывались с близкими. Близкие нам говорили, что пока лучше не выходить. Мы просидели в подвале где-то минут 40. Потом мы вышли и спрятались в пожарной машине, потому что у нас нет верхней одежды», — добавляет спасенная зрительница.

Практически сразу в здании начался пожар. Его тушат прямо в эти минуты. На данный момент пламенем охвачены почти 13-ть тысяч квадратных метров, частично обрушилась кровля. К тушению привлекли авиацию, вертолеты сбрасывает воду на горящее здание. Видно, что осыпается наружная часть обшивки. Оцепление вокруг Крокус Сити Холла расширяется. Уже возбуждено уголовное дело о теракте. Спецподразделения Росгвардии находятся на месте, они ведут поиск преступников и проводят эвакуацию оставшихся людей.

По последним данным, в результате нападения на Крокус Сити Холл, где в этот момент начинался концерт группы «Пикник», погибли более 60 человек, еще более сотни госпитализированы. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье «Теракт».