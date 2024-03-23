В Петербурге после теракта в Крокусе отменили увеселительные мероприятия

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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Трагические события в подмосковном концертном зале унесли жизни 40 человек.

В связи с трагическими событиями в Крокус Сити Холле в Петербурге и Ленобласти отменили развлекательные мероприятия до особого распоряжения.

Уточняется, что отменены массовые мероприятия в Пулково и на вокзалах, а ворота Севкабельпорта закроют до понедельника.

Также перенесены открытие выставки «Товарищеский матч» и совместная выставка Музея спорта и Музея советских игровых автоматов.

Официальным решением РФС перенесен матч третьего тура женской футбольной Суперлиги «Динамо» — «Зенит». Новая дата будет объявлена позднее.

В петербургских сетях кинотеатров «Мираж» и «Каро» на ближайшие дни отменены все показы фильмов.

В СПбГУ Дни открытых дверей и другие массовые мероприятия, запланированные на 23–24 марта 2024 года, переносятся на более поздние сроки.

В ЛЭТИ занятия будут проводиться в соответствии с расписанием, а массовые мероприятия переносятся на другие дни.

В Питерской Вышке все культурные, массовые и развлекательные мероприятия на выходных отменены.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве отменены массовые мероприятия после стрельбы в Крокус Сити Холле.