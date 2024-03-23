Обращение Путина к россиянам в связи с терактом в «Крокусе»: прямая трансляция

Фото, видео: Гердо Владимир / ТАСС; 5-tv.ru

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Совершившие теракт в «Крокусе» имели контакты на Украине. Террористы пытались перейти границу РФ с Незалежной после массового убийства людей.

ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА

Президент России Владимир Путин обратился гражданам в связи с терактом в «Крокус Сити Холле», где вечером в пятницу, 22 марта, неизвестные открыли стрельбу по мирным людям.

Главные тезисы:

Все те, кто стрелял и убивал людей — найдены и задержаны, они двигались в сторону Украины, где с украинской стороны было подготовлено «окно» для перехода границы;

Особые слова благодарности экипажам скорой помощи, санитарной авиации, бойцам спецподразделений, пожарным, спасателям, которые делали все, чтобы сохранить жизни людей, вывести из из-под огня, из эпицентра возгорания и задымления. Благодаря их работе удалось избежать еще больших потерь;

Случившееся в «Крокус Сити Холле» — кровавый и варварский теракт;

24 марта объявлен днем национального траура;

Россия не раз проходила через тяжелейшие испытания, так будет и сейчас;

Президент заверил, что следственные и правоохранительные органы сделают все, чтобы установить все детали теракта в «Крокусе» и покарать каждого.

Стрельба произошла в концертном зале вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене в «Крокус Сити Холле» выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные личности в камуфляже и открыли стрельбу. На данный момент СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

Количество погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» составляет 93 человека. Этой информацией поделились в Следственном Комитете России. В ведомстве также сообщили, что количество жертв будет увеличиваться.

Спасатели приступили к разбору завалов в «Крокусе», ликвидация пожара продолжается. Следственная группа из числа следователей, криминалистов и экспертов СК России продолжает работу на месте происшествия.

Ранее 5-tv.ru писал, что спасатели ищут людей под завалами сгоревшего Крокус Сити Холла.