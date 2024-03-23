Спасатели ищут людей под завалами сгоревшего Крокус Сити Холла

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Возле здания продолжают дежурить машины скорой помощи.

Спасатели ищут людей, которые могут находиться под завалами сгоревшего здания Крокус Сити Холла. Об этом сообщила находящаяся на месте событий корреспондент «Известий» Натали Графчикова.

«На месте продолжают дежурить машины скорой помощи, потому что под завалами могут находиться раненые. Сейчас внутри здания находятся спасатели, которые занимаются тем, что ищут, кому нужна помощь», — рассказала она.

Также она сообщила, что пожар в здании спустя пять часов после теракта локализовали на площади 12 900 квадратных метров.

«Все это время практически без остановки работали пожарные вертолеты, которые сбрасывали воду и набирали ее прямо здесь, в реке», — рассказала Графчикова.

Ранее МЧС сообщило о локализации пожара в Крокус Сити Холле. К тушению пожара в концертном зале привлекли более 320 человек и 130 единиц техники.

Пожар в Крокусе возник после стрельбы, которую устроили в концертном зале неизвестные. Теракт произошел около 20:00, когда там должен бы начаться концерт рок-группы «Пикник».

По сообщениям очевидцев, стрельбу открыли несколько человек в камуфляже. В сети появились видео, на которых слышны автоматные очереди.

Позднее ФСБ сообщило, что в результате стрельбы в Крокус Сити Холле в Москве погибли 40 человек и более 100 получили ранения.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как добровольцы помогают медикам и пострадавшим в теракте в Крокус Сити Холле.