МЧС сообщило о локализации пожара в Крокус Сити Холле
Фото, видео: Терещенко Михаил / ТАСС; 5-tv.ru
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Возгорание возникло во время теракта, совершенного вооруженными неизвестными, и распространилось на площади 12 900 квадратных метров.
Пожарно-спасательные подразделения локализовали возгорание в Крокус Сити Холле и принимают все меры для его скорейшей ликвидации. Об этом сообщили в МЧС.
«Спустя пять часов после теракта пожар в Крокус Сити Холле удалось локализовать. Практически без остановки все это время работали пожарные вертолеты, которые сбрасывали воду. Набирали ее прямо здесь, в реке», — рассказала с места событий корреспондент МИЦ «Известия» Натали Графчикова.
Она добавила, что на месте продолжают дежурить машины скорой помощи, потому что под завалами могут находиться раненые. Внутри здания работают спасатели — ищут тех, кому нужна помощь.
Ранее в МЧС сообщили, что к тушению пожара в концертном зале Крокус Сити Холл привлекли более 320 человек и 130 единиц техники.
Пожар в Крокус Сити Холле возник после стрельбы, которую устроили в концертном зале неизвестные, и распространился на площади 12 900 квадратных метров. Теракт произошел около 20:00, когда там должен бы начаться концерт рок-группы «Пикник».
По сообщениям очевидцев, стрельбу открыли несколько человек в камуфляже. В сети появились видео, на которых слышны автоматные очереди.
Позднее ФСБ сообщила, что в результате стрельбы в Крокус Сити Холле в Москве погибли 40 человек и более 100 получили ранения.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как в Белом доме оправдали теракт в Крокусе.