«Приехали как волонтеры»: добровольцы помогают медикам и пострадавшим в теракте в Крокус Сити

Фото, видео: Стрингер / ТАСС; 5-tv.ru

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К больницам, куда везут раненых, приезжают и обычные граждане, готовые оказать любую помощь.

Обычные граждане приезжают к больницам Москвы, куда доставляют пострадавших при стрельбе в Крокус Сити Холле. Они собираются там, чтобы предложить свою помощь, с некоторыми из них удалось пообщаться 5-tv.ru.

Так, две девушки после того, как узнали о случившемся в Крокусе, приехали через всю Москву к больнице, чтобы предложить помощь медикам, которые сейчас работают с ранеными.

«Решила, что моя помощь здесь понадобится, так как на врача учусь. Позвонили в эту больницу с подругой, нам сообщили, что помощь действительно нужна. <…> Я проходила практику, умею проводить манипуляции различные медицинские, внутримышечные инъекции. Знаю, как оказывать первую помощь, остановку кровотечений», — поделилась девушка.

Туда же приехала и семейная пара. Она — сотрудница медицинского учреждения, он — таксист. Оба в момент трагедии оказали помощь работнице Крокус Сити, бесплатно отвезли ее домой. И сейчас готовы заняться вопросами транспортировки.

«Мы приехали как волонтеры. Сначала поехали в Крокус, от туда вывезли девушку — сотрудницу. Бесплатно отвезли. Потом приехали сюда. Если вдруг кто-то будет выходить, либо раненых, либо сотрудников развести», — рассказала пара.

Вечером в пятницу, 22 марта, неизвестные открыли стрельбу в здании Крокус Сити Холла, где планировался концерт рок-группы «Пикник». Посетители прятались за креслами, выбегали на улицу. По последним данным, в результате 40 человек скончались, более 100 получили ранения, медики оказывают им помощь.

Кроме того, в здании произошел пожар. Огонь охватил помещения внутри и крышу, кровля которой позднее обрушилась. К тушению привлекли вертолет МЧС. На место выезжал губернатор Московской области Андрей Воробьев, а мэр Москвы Сергей Собянин отменил все запланированные массовые мероприятия в городе.

Возбуждено уголовное дело о теракте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ)* взяла на себя ответственность за теракт в Крокус Сити Холле.

* — организация признана террористической и запрещена в России