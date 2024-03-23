После стрельбы в Крокусе в Москву стекаются соболезнования с разных точек мира

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

В результате действий террористов есть пострадавшие и погибшие. На месте до сих пор работают экстренные и спецслужбы.

Вечером 22 марта боевики устроили теракт в здании большого концертного зала Крокус Сити Холл в Подмосковье. В результате случившегося есть погибшие и раненые. В разных городах по всей стране люди устроили стихийные мемориалы в память о тех, чьи судьбы были загублены накануне. Власти иностранных государств выразили глубокие соболезнования всем, кого затронула эта трагедия.

На Западе все знали?

© РИА Новости / Максим Блинов

В связи с терактом в Подмосковье свои соболезнования выразили лидеры Сербии, Азербайджана и Польши. Так, в частности, польский лидер Александр Вучич в эфире телеканала Prva напомнил, что спецслужбы Запада предупреждали граждан своих стран о возможной опасности в ТЦ и концертных залах еще в начале марта.

«7 марта посольство США призвало своих граждан не посещать ТЦ. Это же сделали потом британцы и еще кто-то. Это значит что их спецслужбы перехватили определенные переговоры, получили информацию и знали, что нечто произойдет», — подчеркнул Вучич, сделав акцент на подозрительную осведомленность западников, которые могли оказать содействие и предупредить трагедию.

Вучич выразил самые искренние соболезнования российскому народу и выразил надежду на то, что террористов как можно скорее найдут и осудят за содеянное, а также, что таких страшных случаев больше никогда не произойдет.

Что произошло в «Крокус Сити Холл» — все подробности

Поддержал сербского лидера и азербайджанский президент Ильхам Алиев, отметив, что все произошедшее — ужасающая трагедия.

«Решительно осуждаю этот террористический акт и от имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования вам, всему народу России, родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — подчеркнул Алиев в своем послании президенту России Владимиру Путину.

Польский глава Радослав Сикорский также подчеркнуто осудил акт терроризма, напомнив, что это недопустимо ни в каком проявлении.

«Изображения ужасны»

© РИА Новости / Сергей Бобылев

В эти минуты продолжают поступать соболезнования и по дипломатической линии. Так, в числе осудивших теракт в подмосковном Крокус Сити Холле — Франция. МИД зарубежного государства опубликовал пост в социальной сети X (Бывшая Twitter — Прим. ред.), где указал на весь ужас ситуации.

«Изображения, доходящие до нас из Москвы, ужасны. Наши мысли с жертвами и ранеными, а также с русским народом», — говорилось в заявлении.

В МИД Франции также выразили надежду на скорейшую поимку преступников: они должны понести заслуженное наказание.

Кровавый теракт

Такой же позиции придерживаются в Турции. Глава МИД государства Хакан Фидан от имени президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана принес соболезнования российскому народу и в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым назвал ситуацию настоящей кровавой расправой.

«Глава МИД Турции позвонил Сергею Лаврову и от имени президента Эрдогана передал соболезнования народу России в связи с трагедией в „Крокус Сити Холл“ и выразил безоговорочное осуждение кровавого теракта», ― отметили в МИД РФ.

Мы с Россией

5-tv.ru

Солидарность в связи с произошедшим выразили в МИД Испании. На официальной странице ведомства в социальной сети X (Бывшая Twitter — Прим. ред.) появилось сообщение, где указано, что страна осуждает любые преступления против человечности.

«Встревожены новостями, поступающими из России. Наша солидарность с пострадавшими, их семьями и с российским народом. Испания осуждает любые формы насилия», — значилось в заявлении.

Той же позиции — решительного отрицания терроризма — придерживается МИД Швейцарии. Там упомянули, что наблюдают за происходящими событиями и выражают глубочайшие соболезнования всем, кого хоть как-то коснулась трагедия.

«Чудовищная атака!»

© РИА Новости / Евгений Биятов

Соболезнования российскому народу и ужасающее негодование по поводу произошедшего выразили в Пакистане. В Министерстве иностранных дел государства подчеркнули, что насилие над людьми невозможно ни в каком виде. Правительство страны поддержало Россию, оказавшуюся в столь ужасном положении.

«Мы решительно осуждаем чудовищную атаку, совершенную в концертном зале. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям жертв. В этот трудный час мы солидарны с народом и правительством Российской Федерации», — говорилось в заявлении.

Также решительно осудили теракт, совершенный против российского народа, в МИД Канады и Чехии. Свои соболезнования выразили официальные представители Белоруссии, Киргизии, Узбекистана, Ирана, Египта, Саудовской Аравии, Азербайджана, Сирии, Кубы, Венесуэлы, Италии, Великобритании, США и других государств.

Согласно официальной информации, вечером 22 марта в Крокус Сити Холле в подмосковном Красногорске был запланирован концерт. Перед самым началом мероприятия произошла стрельба. В российской Генпрокуратуре сообщили, что в здание концертного зала ворвались неизвестные в камуфляже и устроили настоящую кровавую расправу.

По данным ФСБ России, 40 человек погибли, свыше 100 пострадали. По факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело по статье об организации террористического акта.

Спустя некоторое время в Крокус Сити Холле начался мощный пожар. Ему почти сразу присвоили повышенный ранг сложности. Началась экстренная эвакуация людей. На место было созвано огромное число спасателей. В настоящее время там продолжают работать сотрудники различных ведомств для установления всех обстоятельств произошедшего.