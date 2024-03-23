«Не согласны с Путиным»: в Белом доме оправдали теракт в Крокусе

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

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В администрации США не нашли слов сочувствия в адрес россиян.

Попытку оправдать зверское убийство ни в чем неповинных людей в Крокус Сити Холле предприняли в администрации США. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби цинично заявил, что произошедшее в России стало якобы следствием того, что в стране есть люди, которые не согласны с политикой ее правительства.

«Пока трудно составить более широкую картину дестабилизации в Москве и в России. Явно в Москве и в России есть люди, не согласные с тем, как господин Путин управляет страной. Но думаю, пока рано связывать политику с атакой на торговый центр. Нужно больше времени и больше информации», — заявил Кирби.

При этом он не произнес ни слова осуждения в адрес тех, кто совершил атаку на концертный зал, и не выразил соболезнований в связи с гибелью нескольких десятков россиян.

Что произошло в «Крокус Сити Холл» — все подробности

По данным ФСБ, в результате стрельбы в Крокус Сити Холле в Москве погибли 40 человек и более 100 пострадали.

ЧП в Крокус Сити Холле произошло около 20:00, когда там должен бы начаться концерт рок-группы «Пикник». По сообщениям очевидцев, стрельбу открыли несколько человек в камуфляже. В сети распространяются видео, на которых слышны автоматные очереди. После стрельбы в здании начался пожар.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что заместитель руководителя Совбеза России Дмитрий Медведев резко осудил теракт в Крокус Сити Холле.