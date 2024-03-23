«Это было ужасно»: очевидица теракта рассказала, как ей удалось сбежать из «Крокуса»

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Бобылев; Из открытых источников; 5-tv.ru

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Женщине пришлось оставить все свои вещи в концертном зале.

Женщина по имени Светлана стала очевидицей теракта в «Крокус Сити Холле». Она рассказала сайту 5-tv.ru, как боевики обстреливали зал и как ей удалось спастись.

«Мы поднимались на второй этаж, какие-то хлопки начались в холле, я еще так смотрю, потом, как начали люди бежать. Я смотрю — наш зал. Все туда стали забегать, мы забежали, и с той стороны зала начали прям стрелять в масках. Ребята прям начали стрелять в толпу», — рассказала очевидец.

Что произошло в «Крокус Сити Холл» — все подробности

Женщина видела вспышки от выстрелов. Вместе со своим молодым человеком они легли на пол и поползли. Так Светлане и ее мужчине удалось выбраться из зала и убежать. При выходе из «Крокуса» они увидели, как толпа начала выбегать.

«Столько народу начало бежать. Опять все кричат. В общем, это было страшно, это было ужасно», — сказала очевидец.

Она отметила, что все свои вещи они с молодым человеком оставили в концертном зале. Сейчас они едут домой без курток, но другая девушка отдала Светлане свой шарф, чтобы та хоть немного согрелась.

Женщина призналась, что ее до сих пор трясет и она даже не может в полной мере описать, насколько это было страшно.

Всего в ходе теракта погибли 40 человек, еще более 100 получили ранения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве после теракта разыскивают авто, на котором могли скрыться подозреваемые.