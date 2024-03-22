«Понимают только ответный террор»: Медведев резко осудил произошедшее в Крокусе
Медведев о ЧП в Крокусе: террористы понимают только ответный террор
Фото: Терещенко Михаил / ТАСС
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Неизвестные начали стрельбу в здании, где планировался концерт.
Заместитель руководителя Совбеза России Дмитрий Медведев резко осудил теракт в Крокус Сити Холле, в результате которого, по последним данным, погибли несколько десятков человек.
«Террористы понимают только ответный террор», — написал Медведев в своем Telegram-канале.
Вечером в пятницу, 22 марта, неизвестные начали стрельбу в здании Крокус Сити Холла, где планировался концерт рок-группы «Пикник». Посетители прятались за креслами, выбегали на улицу. По последним данным, в результате 40 человек скончались, еще более 100 получили ранения, медики оказывают им помощь.
Кроме того, в здании произошел пожар. Огонь охватил помещения внутри и крышу, кровля которой позднее обрушилась. К тушению привлекли вертолет МЧС. На место выезжал губернатор Московской области Андрей Воробьев, а мэр Москвы Сергей Собянин отменил все запланированные массовые мероприятия в городе.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что таксисты начали бесплатно совершать поездки из района Крокус Сити Холла, где вечером произошла стрельба.