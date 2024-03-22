«Произошла трагедия»: Воробьев рассказал о ситуации на месте ЧП в «Крокусе»

Фото, видео: Гердо Владимир / ТАСС; Telegram / Воробьёв LIVE / vorobiev_live; 5-tv.ru

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Пожарные борются с огнем.

Последствия теракта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске оценить пока сложно. Все будет понятно позже, сообщил в своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале, губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Произошла трагедия. Здесь, в „Крокусе“, работают пожарные. Площадь возгорания очень заметная. Все остальное будет понятно после окончания работ», — прокомментировал Воробьев.

По предоставленным губернатором кадрам видно, что на месте находиться просто опасно. Языки пламени выглядывают из-под крыши здания.

Сегодня вечером, 22 марта, в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске неизвестные открыли стрельбу по мирным гражданам перед концертом группы «Пикник». В Генпрокуратуре отметили, что люди с оружием были в камуфляжной одежде. Иных подробностях о злоумышленниках в настоящее время нет.

Известно, что погибли 40 человек, пострадали — 100. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о теракте, сообщили в СК.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры первых минут после ЧП в «Крокус Сити Холле».