Лукашенко принес соболезнования в связи с терактом в Крокусе

Фото: Гердо Владимир / ТАСС

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Президент надеется на то, что все причастные к трагедии понесут наказание.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи с трагедией в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«От имени белорусского народа и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования в связи с чудовищным терактом в концертном зале „Крокус Сити Холл“ в Подмосковье, в результате которого пострадали мирные жители», — сказал президент Белоруссии.

Лукашенко отметил, что нет оправдания зверскому убийству людей. Глава государства надеется, что участники преступления понесут наказание.

Сегодня вечером, 22 марта, в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске неизвестные открыли стрельбу по мирным гражданам перед концертом группы «Пикник». В Генпрокуратуре отметили, что люди с оружием были в камуфляжной одежде. Иных подробностях о злоумышленниках в настоящее время нет.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры первых минут после ЧП в «Крокус Сити Холле».