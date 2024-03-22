Катар осудил террористическое нападение на Крокус Сити Холл

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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В стрельбе, устроенной неизвестными в концертном зале, погибли несколько десятков человек.

Катар осуждает террористическое нападение на Крокус Сити Холл в Москве. Об этом 5-tv.ru заявили в посольстве страны.

До этого с осуждением теракта, в котором погибли несколько десятков человек, выступили в МИД Египта.

По данным ФСБ, в результате стрельбы в Крокус Сити Холле в Москве погибли 40 человек и более 100 пострадали.

ЧП в Крокус Сити Холле произошло около 20:00, когда там должен бы начаться концерт рок-группы «Пикник». По сообщениям очевидцев, стрельбу открыли несколько человек в камуфляже. В сети распространяются видео, на которых слышны автоматные очереди. Известно, что после стрельбы в здании начался пожар.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ООН выразили соболезнования в связи со случившимся в Крокус Сити Холле, отметив, что внимательно следят за ситуацией в России.