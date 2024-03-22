Песков: Владимиру Путину доложили о теракте в «Крокусе» в первые минуты

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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Президент всегда оперативно получает информацию от спецслужб о происходящем.

Владимиру Путину доложили о теракте в «Крокусе» в первые минуты после произошедшего. Об этом пресс-секретарь президента России сообщил РИА Новости.

«В первые минуты произошедшего в „Крокус сити холл“ президенту было доложено о начале стрельбы», — заявил официальный представитель Кремля.

Песков также подчеркнул, что глава государства всегда получает оперативно всю информацию по линии всех задействованных служб, в частности о происходящем и о принимаемых мерах.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, стрельба в Крокус Сити Холл произошла около восьми вечера перед началом концерта популярной рок-группы «Пикник». Известно, что в здание ворвались несколько человек, которые открыли беспорядочную стрельбу по зрителям. Позднее в Крокусе возник пожар, которому был присвоен повышенный ранг сложности.

По официальным данным, в результате нападения погибли 40 человек, пострадали сто. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Теракт».

На месте работают экстренные службы, а также силовые структуры. Развернут оперативный штаб. К концертному залу прибыл губернатор Московской области Андрей Воробьев для координации работы по всем направлениям.