МЧС: к тушению пожара в «Крокусе» привлекли более 320 человек

Фото: 5-tv.ru

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Также к пострадавшим при ЧП в концертном зале направили более 50 бригад скорой помощи.

К тушению пожара в Крокус Сити Холле привлекли более 320 человек и 130 единиц техники. Об этом сообщили в МЧС.

До этого Минздрав Московской области сообщил, что к пострадавшим при ЧП в концертном зале направили более 50 бригад скорой помощи. В ведомстве заявили, что помощь медиков будет оказана всем, кто в ней нуждается.

По данным ФСБ, в результате стрельбы в Крокус Сити Холле в Москве погибли 40 человек и более 100 пострадали.

Стрельба в Крокус Сити Холле произошла около 20:00, когда там должен бы начаться концерт рок-группы «Пикник». По сообщениям очевидцев, стрельбу открыли несколько человек в камуфляже. В сети распространяются видео, на которых слышны автоматные очереди. Известно, что после стрельбы в здании начался пожар.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимиру Путину доложили о теракте в Крокусе в первые минуты.