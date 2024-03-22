Первые выстрелы в Крокус Сити в Москве были похожи на хлопушки

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru

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Посетители не сразу поняли, что происходит. В первые минуты предположили, что это часть сценария шоу.

Находившиеся в здании Крокус Сити Холла в Москве люди не сразу поняли, что началась стрельба. Об этом 5-tv.ru рассказали очевидцы, которые пришла на концерт группы «Пикник».

Трагедия произошла буквально за несколько минут до начала мероприятия.

«Сначала подумали, что хлопушки, а потом началась стрельба в зале», — рассказал мужчина.

Женщина добавила, что неизвестные открыли огонь в зале, поэтому люди начали прятаться за креслами. Откуда велась стрельба, не видели. Но успели выбежать из зала и спуститься через служебный вход в подвал, где помощь им оказала охрана Крокуса.

«Спасибо охранникам, которые организовали эвакуацию. Нас было в районе 20 человек», — уточнил очевидец.

Вечером в пятницу, 22 марта, неизвестные открыли стрельбу в здании Крокус Сити Холла в Москве. В то время там собирались люди на концерт группы «Пикник». За несколько минут до начала мероприятия раздались выстрелы. Здание позднее охватил огонь.

На месте работают силовики, медики и спасатели. Пожар тушат с привлечением вертолета.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате стрельбы в Крокус Сити Холле в Москве погибли 40 человек и более 100 пострадали.