ФСБ сообщила о 40 погибших при стрельбе в московском Крокусе

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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Известно также о более чем сотне пострадавших.

В результате стрельбы в Крокус Сити Холле в Москве погибли 40 человек и более 100 пострадали. Об этом сообщила Федеральная служба безопасности (ФСБ) России.

«Предварительно, в результате теракта в комплексе „Крокус Сити Холл“ на данный момент 40 погибших и более 100 пострадавших», — говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ведомства.

Вечером в пятницу, 22 марта, неизвестные открыли стрельбу в здании Крокус Сити Холла в Москве. В то время там собирались люди на концерт группы «Пикник». За несколько минут до начала мероприятия раздались выстрелы. Здание позднее охватил огонь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что московские власти приняли решение отменить все массовые мероприятия после произошедшего в здании Крокус Сити Холла.