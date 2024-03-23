Настоящая трагедия: реакция иностранных СМИ на теракт в Крокус Сити Холле

Фото: 5-tv.ru

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Случившееся в концертном зале за рубежом назвали «самым страшным терактом в России за последние годы».

Стрельба в Крокус Сити Холле произошла 23 марта победу на которых одержал действующий глава государства Владимир Путин. На этом акцентируют внимание международные СМИ, в частности, The Washington Post.

«Несколько вооруженных людей ворвались в большой концертный зал в Москве в пятницу и открыли огонь из автоматического оружия по толпе, ранив неопределенное количество людей и вызвав массовый пожар в результате очевидной террористической атаки через несколько дней после того, как президент Владимир Путин укрепил свой контроль над страной», — говорится в публикации газеты.

Британская The Guardian называет случившееся в Крокус Сити Холле «самым страшным терактом в России за последние годы», в результате которого «боевики открыли огонь и привели в действие взрывчатку в большом концертном зале в Москве».

Также газета описывает видео, на котором якобы «трое мужчин в военной форме с винтовками в руках стреляли в упор по телам, разбросанным по вестибюлю концертного зала». Всего журналисты издания насчитали четверых вооруженных нападавших, которые «открывают огонь из автоматического оружия».

В свою очередь Reuters сообщает о пяти нападавших, а ВВС пишут о «по меньшей мере трех» вооруженных людях, одетых в камуфляжную форму. Случившееся в России издания не называют терактом.

Стрельба в Крокус Сити Холле произошла около 20:00, когда там должен бы начаться концерт рок-группы «Пикник». По сообщениям очевидцев, стрельбу открыли несколько человек в камуфляже.

В сети распространяются видео, на которых слышны автоматные очереди. Пишут о погибших и раненых. Официально информации о количестве пострадавших не поступало. Известно, что после стрельбы в здании начался пожар.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Генпрокуратуре раскрыли подробности о стрелявших в Крокус Сити Холле.