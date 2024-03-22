«Думал, спецэффекты»: музыкант «Пикника» рассказал о начале стрельбы в Крокусе

Фото: 5-tv.ru

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ЧП в концертном зале произошло перед самым выступлением группы.

Начавшуюся в Крокус Сити Холле стрельбу группа «Пикник», чей концерт должен был состояться там в 20:00, сначала приняла за спецэффекты. Об этом 5-tv.ru рассказал один из музыкантов коллектива.

«Все произошло до концерта. Когда услышал звуки стрельбы, то даже не понял, что это стрельба. Решил, что сработали спецэффекты. Пошли проверять, но нас остановили», — сообщил он.

После это группа на какое-то время забаррикадировались в гримерке, а затем музыкантов вывели из концертного зала и увезли на машине.

Стрельба в Крокус Сити Холле произошла около 20:00, когда там должен бы начаться концерт рок-группы «Пикник». По сообщениям очевидцев, стрельбу открыли несколько человек в камуфляже.

В сети распространяются видео, на которых слышны автоматные очереди. Пишут о погибших и раненых. Официально информации о количестве пострадавших не поступало. Известно, что после стрельбы в здании начался пожар.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования близким погибших во время стрельбы в Крокус Сити Холле.