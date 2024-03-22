ФСБ сообщила о погибших о раненных при стрельбе в московском Крокусе

Фото: 5-tv.ru

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На месте уже работают все экстренные службы.

В результате стрельбы в Крокус Сити Холле в Москве есть погибшие и раненые. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ).

По данным силового ведомства, стрельба началась до начала концерта, который был запланирован в Крокусе. Во время происшествия есть пострадавшие, но точное число не называется. Кроме того, в Крокусе возник пожар.

В ФСБ заверили, что на месте работают спецслужбы, они принимают все необходимые меры.

Вечером в пятницу, 22 марта, в социальных сетях распространилась информация о стрельбе в Крокусе в Москве. Со слов очевидцев, все произошло за несколько минут до начала концерта группы «Пикник».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после стрельбы в Крокус Сити Холле в Подольске отменили массовые мероприятия.