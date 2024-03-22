Оперативные службы сообщают о втором взрыве в Крокус Сити Холл
Лана Шевченко 749 0
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Фото: 5-tv.ru
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Информация уточняется.
Оперативные службы сообщают о втором взрыве в Крокус Сити Холл. Информация уточняется.
Стрельба в популярном концертном комплексе Москвы произошла около восьми вечера перед началом концерта группы «Пикник». В здание ворвались несколько человек и открыли по зрителям беспорядочную стрельбу из автомата. Позднее в здании начался пожар.
Информация о погибших и пострадавших пока не поступала.