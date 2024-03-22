Собянин выразил соболезнования близким погибших во время стрельбы в Крокусе
Лана Шевченко 467 0
Фото: ТАСС / ТАСС
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Трагедия произошла перед началом концерта группы «Пикник», когда почти все зрители уже собрались в зале.
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи с трагедией произошедшей в Крокус Сити Холл во время концерта группы «Пикник».
«Сегодня в ТЦ „Крокус-Сити“ произошла ужасная трагедия. Соболезную близким погибших», — написал градоначальник в официальном Telegram-канале.
Собянин добавил, что уже дал распоряжение об оказании всей необходимой помощи пострадавшим.